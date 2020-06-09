МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Совет директоров государственной лизинговой компании "Росагролизинг" на заседании 8 июня рекомендовал одобрить увеличение уставного капитала компании на 6 миллиардов рублей, говорится в материалах "Росагролизинга".

"Предложить внеочередному общему собранию акционеров АО "Росагролизинг" принять решение об увеличении уставного капитала АО "Росагролизинг" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций", — говорится в сообщении.

В рамках допэмиссии планируется разместить 12 миллионов акций номиналом 500 рублей. Цена размещения дополнительных акций соответствует номинальной стоимости.

Сейчас уставный капитал "Росагролизинга" составляет 97,038 миллиарда рублей, он разделен на 194,077 миллиона обыкновенных акций номиналом 500 рублей.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности в мае согласился докапитализировать "Росагролизинг" на 6 миллиардов рублей. С таким предложением выступил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. По словам главы государства, докапитализация позволит предоставить российским аграриям дополнительно около 1,5 тысячи единиц техники.

"Росагролизинг" был создан в 2001 году для технической и технологической модернизации отечественного АПК. Компания принадлежит государству. "Росагролизинг" предлагает аграриям более 10 тысяч наименований предметов лизинга. Объем выданной компанией в 2019 году техники в денежном выражении превысил 25 миллиардов рублей.