МОСКВА, 9 июн – ПРАЙМ. Порядка 15-20% фитнес-центров столицы не смогут открыться после отмены режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявила РИА Недвижимость президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева.

В понедельник правительство Москвы сообщило о том, что с 23 июня будет разрешено посещать фитнес-залы, бассейны, солярии, бани, сауны и спортивные площадки.

"В Москве до пандемии работало 1800 фитнес-объектов, в которых было трудоустроено более 75 тысяч сотрудников. Открыться не смогут 15-20% участников. Отрасль низкомаржинальная, работает с оборотных средств. Продажи упали в феврале, в марте полностью встали, подушки безопасности нет. Убытки отрасли (в целом – ред.) составили около 50 миллиардов рублей", — сказала Киселева.

По ее словам, в вопросе восстановления индустрии на сегодняшний день не решены проблемы с отложенными платежами.

"Основные вопросы восстановления отрасли — это аренда за четыре месяца, налоги, коммунальные платежи, кредиты. Пока обо всем этом говорить преждевременно. Сейчас задача — спасти оставшуюся часть отрасли, не довести число обанкротившихся участников до 70%", — отметила собеседница агентства.

Она также подчеркнула, что посещение клубов будет производиться в рамках купленных абонементов, а информация, распространяемая в социальных сетях, о приоритете клиентов с индивидуальными тренировками не соответствует действительности.