МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала предостережения главам компаний "ТСК Мосэнерго" и "Т Плюс", поскольку на их сайтах была размещена информация о начислении пени в случае неоплаты коммунальных услуг после 1 января, говорится в сообщении ведомства.

В апреле для поддержки населения в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 правительство ввело мораторий до 1 января 2021 года на пени за просрочку оплаты коммунальных ресурсов.

Как отмечает ФАС, компании сообщали, что после 1 января они начислят штрафы всем потребителям, накопившим задолженность за коммунальные услуги. "Такие высказывания противоречат нормам постановления правительства Российской Федерации "Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". Потому что с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 года неустойки (пени и штрафы) за просрочку оплаты коммунальных услуг не взимаются", — даёт свою трактовку ведомство.

"Федеральная антимонопольная служба предостерегает генерального директора ООО "ТСК Мосэнерго" и генерального директора "Т Плюс" от совершения планируемых действий", — отметил заместитель руководителя ФАС Виталий Королев.

"Штрафовать потребителей за просроченные платежи по оплате за газ, электричество, водоснабжение и отопление в условиях, когда руководство страны приняло решение о недопустимости подобных действий с целью поддержки граждан и экономики, абсолютно неправильно. Такое поведение, как минимум, может привести к нарушению закона о защите конкуренции", — добавил он.