МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Каршеринг в России из-за пандемии коронавируса может стать более безопасной альтернативой общественному транспорту или такси, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды".

Выводы и рекомендации, содержащиеся в документе, могут не совпадать с официальной позицией регулятора.

Прогнозы развития каршеринга в целом позитивны, в ближайшие годы сервис может вырасти, достигнув точки "насыщения" в Москве и ряде других крупных городов. Тем не менее, значимого влияния на спрос на автомобили каршеринг не оказывает – доля автолюбителей в целом стабильна, а сервис используется лишь в отдельных случаях, указывают аналитики.

"Пандемия коронавируса может частично повлиять на смену потребительских установок: каршеринг, вероятно, станет более безопасной альтернативой общественному транспорту или такси", — говорится в бюллетене.

При этом аналитики отмечают, что использование международного опыта, например, введение специальных тарифов на дальние поездки с оплатой за ежедневный пробег, развитие peer-to-peer каршеринга со сдачей в аренду частных автомобилей, поможет российскому каршерингу подстроиться под запросы потребителей.