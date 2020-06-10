МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Сервис "Яндекс.Драйв" получил от властей Москвы информацию по условиям работы каршеринга, возобновляет функционирование в прежнем режиме, сообщили РИА Новости в компании.

Ограничения на работу каршеринга отменили в столице с 9 июня. Она была приостановлена с 13 апреля из-за ситуации с коронавирусом, а с 25 мая было разрешено арендовать машину, но на срок не менее пяти дней. Теперь машину можно взять на любое время, поясняли в департаменте транспорта Москвы. Однако сервисы заявляли, что не могут возобновить работу в обычном режиме в Москве без получения регламентирующих документов от местных властей, а также Роспотребнадзора.

"Мы получили необходимую информацию от властей по условиям работы каршеринга — "Яндекс.Драйв" возобновляет работу в прежнем режиме", — сообщили в компании.

Там уточнили, что машины всех категорий, имеющихся в парке сервиса, доступны для бронирования. "Мы также возвращаем все тарифы — теперь машину можно взять и для краткосрочной аренды", — отметили в "Яндекс.Драйве".

Компания заверила, что продолжит тщательно мыть и дезинфицировать машины, как и прежде. "За обработку отвечают партнеры "Яндекс.Драйва", которые специализируются на мойке автомобилей. Все дезинфицирующие средства рекомендованы Роспотребнадзором", — подчеркнули в компании.