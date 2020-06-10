МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Московский аэропорт "Внуково" видит значительный рост пассажиропотока по РФ в последние дни и готов к возобновлению международных рейсов, сообщил РИА Новости директор по производству авиагавани Дмитрий Хартунян.

"С 31 мая значительный рост пассажиропотока произошел по сравнению с апрелем и маем", — сказал Хартунян.

Он отметил, что рост пассажиропотока связан с возобновлением полетов лоукостером "Победа" и увеличением объема перевозок авиакомпанией "Ютэйр".

А отвечая на вопрос, готов ли аэропорт к возобновлению международных рейсов, Хартунян сказал: "Мы — безусловно (готовы — ред.), и очень этого ждём. Потому что люди отправлены в простой… Естественно, мы с нетерпением ждём, когда откроется, чтобы максимально возобновить обслуживание".