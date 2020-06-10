МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Россельхознадзор запрещает транзит через территорию России продукции, перемещаемой тремя белорусскими компаниями-посредниками в страны ЕАЭС, сообщается на сайте службы.

Отмечается, что Россельхознадзор зафиксировал поставки белорусскими компаниями ООО "Ресурс-2020", ООО "Трейд Милк" и ООО "Группа компаний Рик-Киртека" сыра, произведенного белорусскими предприятиями (Полесский производственный участок ОАО "Милкавита", ОАО "Щучинский маслосырзавод", ОАО "Рогачевский молочно-консервный комбинат"), в Казахстан. Однако комитет ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Казахстана сообщил Россельхознадзору, что подконтрольные товары, отправляемые этими фирмами, не поступали на территорию республики.

"Таким образом, указанные компании-посредники под видом ложного транзита поставляют в Россию продукцию белорусских производителей, в отношении которых действуют временные ограничения на экспорт в РФ. В связи с этим Россельхознадзор с 16 июня 2020 года запрещает транзит через территорию России продукции, перемещаемой обозначенными компаниями-посредниками в страны ЕАЭС", — говорится в сообщении.

Кроме того, Россельхознадзор обратится в департамент ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии с просьбой приостановить ветеринарную сертификацию товаров, отправляемых указанными фирмами-посредниками в адреса получателей из государств-членов ЕАЭС.

Сообщается также, что информация о выявленных нарушениях будет передана ФСБ России и МВД России для проведения необходимых мероприятий по установлению мест поступления указанной продукции, изъятию ее из оборота и выявлению круга лиц, причастных к незаконным действиям.