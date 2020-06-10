МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Выручка российского оборонного концерна РТИ (входит в АФК "Система") по МСФО в первом квартале составила 3,708 миллиарда рублей, сократившись на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении АФК.

Как поясняется в сообщении, снижение выручки обусловлено неравномерным её распределением в течение года. "Исторически большая часть выручки приходится на второе полугодие", — поясняет компания.

При этом скорректированный показатель OIBDA получен отрицательным в размере 165 миллионов рублей против положительного показателя в 163 миллиона за аналогичный период 2019 года. А операционный убыток снизился до 294 миллионов рублей с 421 миллиона.

Скорректированный чистый убыток компании вырос до 1,557 миллиарда рублей с 1,223 миллиарда в первом квартале 2019 года. "Рост скорректированного чистого убытка в первом квартале 2020 года год-к-году был обусловлен отрицательным показателем скорректированной OIBDA", — говорится в сообщении.

Чистый долг РТИ снизился за квартал на 32,1%, до 19,8 миллиарда рублей, в связи с передачей части долга группы РТИ вместе с активами в сфере микроэлектроники в ООО "Элемент", а также с погашением ссудной задолженности АО "РТИ" в размере 1 миллиарда рублей. При этом на счетах РТИ дополнительно присутствуют целевые денежные средства под выполнение гособоронзаказа в размере 5 миллиардов рублей, которые не были учтены при расчете чистого долга.

РТИ — крупнейший частный российский научно-производственный холдинг, в состав которого входят 10 производственных предприятий и пять научно-исследовательских и проектных институтов, расположенных в Москве, Саранске, Зеленограде, Дубне, Великом Новгороде и Владивостоке. Основные компетенции холдинга — разработка, производство и поставка сложных технологических решений, таких как радиолокационные системы, комплексные системы автоматизированного управления и ситуационные центры, средства связи, электронные приборы, микро- и наноэлектроника.