МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в России начала закупки томатов из тепличного комплекса группы "Белая дача" в Ставропольском крае, что позволит сети снизить долю импортных помидоров, говорится в сообщении российского McDonald's.

"Компания "Макдоналдс" начала принимать поставки свежих томатов из теплиц группы компаний "Белая Дача" в Ставропольском крае. С выходом этого производства на полную мощность в 2021 году "Макдоналдс" втрое уменьшит объем импорта томатов в зимний период", — сказано в сообщении.

Сеть отмечает, что в настоящее время использует в летний сезон только российские томаты. "К 2021 году компания рассчитывает в рамках стратегии импортозамещения во всех регионах России снизить долю импортных томатов в зимний сезон с 40% до 15%, а в перспективе — полностью перейти на локальные томаты", — добавляет компания.

Согласно сообщению, тепличный комплекс "Белой дачи" расположен рядом с Кисловодском. В конце 2019 года была запущена вторая очередь тепличного комбината для обеспечения круглогодичного выращивания томатов с использованием досвечивания лампами растений в зимний период.

Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". Первый McDonald's в России открылся в начале 1990 года на Пушкинской площади в Москве. Сейчас в РФ работает порядка 740 ресторанов McDonald's.