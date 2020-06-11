МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Росавиация получила от 10 российских аэропортов заявки на господдержку за потери из-за ситуации с коронавирусом, планирует подписать приказы о предоставлении субсидий на следующей неделе, сообщает ведомство.

"С 4 июня Федеральное агентство воздушного транспорта приступило к рассмотрению заявок от российских аэропортов на предоставление субсидий на частичную компенсацию расходов из-за снижения их доходов в результате падения объемов пассажирских перевозок. В Росавиацию поступили заявки от 10 аэропортов. Заявку на компенсацию расходов за апрель 2020 года подал московский аэропорт "Шереметьево", а также аэропорты Казани, Мурманска, Уфы, Симферополя, Белгорода, Анапы, Краснодара, Сочи и Нижнекамска", — говорится в сообщении.

"Ожидается, что на следующей неделе после завершения проверки документации будут подписаны приказы о предоставлении субсидий указанным аэропортам", — отмечает Росавиация.