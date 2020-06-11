МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Падение объема мировой торговли в текущем году может достичь, примерно, 20% из-за пандемии коронавируса COVID-19, говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

"Мировая торговля, вероятно, останется ниже уровней 2019 года во второй половине текущего года. Масштабы этого (снижения — ред.) будут зависеть не только от дополнительных экономических потрясений, вызванных пандемией COVID-19, но также от типа и масштабов политики, которую страны будут проводить для перезапуска своих экономик. Учитывая сохраняющуюся неопределенность, ЮНКТАД ожидает снижения (мировой торговли — ред.), примерно, на 20% в 2020 году", — говорится в докладе.

ЮНКТАД отмечает, что ее прогноз находится в рамках прогноза Всемирной торговой организации (ВТО), которая ожидает, что спад мировой торговли составит 13-32% в 2020 году. Европейская комиссия ожидает, что торговля в Евросоюзе сократится на 10-16% в текущем году.

Организация добавляет, что из-за пандемии коронавируса, "объем международной торговли товарами снизился, примерно, на 5% в первом квартале 2020 года, и ожидается дальнейшее снижение на 27% во втором квартале 2020 года".

ВТО в апреле спрогнозировала спад мировой торговли по итогам 2020 года в пределах 32% и отметила, что ожидает ее восстановления в 2021 году, но оно будет зависеть от продолжительности вспышки коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заболевания, свыше 408 тысяч человек скончались.