МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" из-за падения продаж в последние месяцы и негативного прогноза авторынка не будет выплачивать премии сотрудникам по итогам первого полугодия и откажется от индексации зарплат с 1 июля, следует из сообщения профсоюза компании, опубликованного в соцсети "Вконтакте".

Отмечается, что на заседании согласительной комиссии "АвтоВАЗа" 10 июня были рассмотрены вопросы выполнения обязательств коллективного договора с учетом результатов производственно-хозяйственной деятельности компании за 5 месяцев этого года.

"Падение объёмов продаж автомобилей Lada в РФ на 72% в апреле, на 46% в мае и на 27% за 5 месяцев текущего года (по сравнению с аналогичными периодами 2019 года), падение объемов производства группы "АвтоВАЗ", а также дополнительные затраты, связанные с распространением коронавирусной инфекции, негативно повлияли на коммерческие и финансовые результаты нашего предприятия", — говорится в сообщении профсоюза.

При этом все еще сохраняется отрицательный прогноз развития автомобильного рынка до конца текущего года, в соответствии с которым сокращение продаж новых автомобилей в целом по году может составить около 30% по сравнению с 2019 годом, подчеркивает профсоюз.

"По итогам заседания комиссии стороной работодателя было отмечено, что результаты производственно-хозяйственной деятельности группы "АвтоВАЗ" не позволяют выплатить премию по итогам работы за первое полугодие и провести индексацию тарифных ставок и окладов с 1 июля 2020 года. Однако при условии стабильной работы группы и положительных результатах производственно-хозяйственной деятельности, согласительная комиссия АО "АвтоВАЗ" вернется к рассмотрению вопроса индексации тарифных ставок и окладов в октябре текущего года", — также говорится в сообщении.