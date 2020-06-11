МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Хорошевский суд Москвы арестовал бывшего гендиректора "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, задержанного в рамках нескольких уголовных дел, связанных с хищением из компании вагонов на сумму около 3 миллиардов рублей и фальсификацией документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что срок ареста установлен до 10 августа.

Как сообщил ранее источник, Зотова задержали в рамках нескольких уголовных дел, связанных с хищением из "Трансфин-М" грузовых вагонов и фальсификацией документов. Незаконная деятельность, по версии следствия, происходила на протяжении длительного времени, когда собственником "Трансфин-М" являлся пенсионный фонд "Благосостояние". Общая сумма похищенного имущества составляет около 3 миллиардов рублей, добавил источник.

По словам собеседника агентства, уголовные дела в отношении Зотова были заведены в августе 2019 года по ч. 4 статьи 159 УК РФ. В среду он прилетел частным бортом в "Шереметьево", после чего его задержали в аэропорту и доставили в следственные органы на допрос.

РИА Новости пока не располагает комментарием следствия.

Совет директоров "Трансфин-М" в ноябре 2018 года принял решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и председателя правления Зотова.

"Трансфин-М" — одна из ведущих компаний на рынке лизинга РФ. В начале ноября 2019 года НПФ "Благосостояние" продало 100% "Трансфин-М" компании "ТФМ-Гарант", структуре экс-советника главы РЖД Алексея Тайчера, сумма сделки составила 32,6 миллиарда рублей.