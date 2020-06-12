МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Правительство России по итогам совещания поручило МВД, Минобороны, МЧС, Росгвардии и ряду других ведомств до конца июля заключить госконтракты на покупку в 2020 году автомобильной техники, произведенной на территории РФ, сообщается на сайте кабмина.

Ранее на заседании кабмин обсудил во исполнение поручения президента России Владимира Путина закупку автомобилей в рамках средств федерального бюджета 2020 года и плановый период 2021 и 2022 годов. Отмечалось, что эти закупки позволят поддержать объёмы выпуска высоколокализованных российских производителей автомобильной техники, пострадавших от COVID-19, и обеспечить ее доппроизводство.

"МВД России (В.А.Колокольцеву), Минобороны России (С.К.Шойгу), МЧС России (Е.Н.Зиничеву), Росгвардии (В.В.Золотову), ФТС России (В.И.Булавину), ФСИН России (А.П.Калашникову), ФССП России (Д.В.Аристову), а также их подведомственным государственным казённым и бюджетным учреждениям обеспечить заключение до 31 июля 2020 года государственных контрактов на закупку в 2020 году автомобильной техники, запланированной к приобретению федеральными органами исполнительной власти за счёт средств федерального бюджета, выделенных на 2020–2022 годы", — говорится в перечне решений.

Отмечается, что при необходимости данные ведомства должны внести до 20 июля проекты распоряжений правительства РФ "об осуществлении указанных закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)".

Кроме того, Минпромторгу совместно с Минфином России, ФАС России поручено внести до конца июня проект акта правительства, предусматривающий в том числе следующие особенности: автомобильная техника должна соответствовать требованиям постановления кабмина "О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ"; оплата заказчиками должна быть осуществлена в 2020-2022 годах в соответствии с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными в ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Также Минпромторгу России, Минфину России и Минэкономразвития России поручено внести до 19 июня проект постановления "Об утверждении Правил предоставления субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по льготным кредитам на опережающие закупки федеральными органами исполнительной власти, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия РФ в совокупности превышает 50%, автомобильной техники российского производства".