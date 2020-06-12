МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Иран запросил помощь у Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) Франции в расшифровке черных ящиков сбитого под Тегераном украинского самолета Boeing, об этом агентству Рейтер сообщил представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Фархад Парвареш.

"Организация гражданской авиации Ирана недавно обратилась с запросом к BEA о том, что бортовые самописцы должны быть направлены Ираном на территорию BEA во Франции, чтобы они были расшифрованы в присутствии представителей других имеющих отношение к вопросу стран и ИКАО, если BEA имеет возможность это обеспечить", — заявил Парвареш.

Однако французское бюро сообщило, что пока не получало официального запроса и на данный момент ведет переговоры с Ираном, Канадой и Украиной об оказании помощи.

Ранее Иран заявил ИКАО, что отправит во Францию для расшифровки черные ящики со сбитого под Тегераном украинского самолета Boeing при условии согласия других стран, участвующих в расследовании.

Агентство ISNA ранее сообщило, что Иран решил не отправлять на Украину черные ящики со сбитого под Тегераном в начале года украинского самолета, а передать их другой стране. Агентство отметило, что этой страной может быть Франция.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.