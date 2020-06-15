МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Чистый убыток группы Новороссийский морской торговый порт (НМТП) по МСФО в первом квартале 2020 года составил 43,9 миллиона долларов против прибыли в 167,7 миллиона долларов за аналогичный период предыдущего года, следует из сообщения стивидорной компании.

Консолидированная выручка упала на 16,6%, до 200 миллионов долларов. EBITDA снизилась на 21,6%, до 146,4 миллиона долларов. Размер денежных средств и их эквивалентов увеличился на 2,2%, до 443 миллионов долларов. Чистый долг группы снизился на 2,9%, до 375,8 миллиона долларов. Отношение чистого долга к EBITDA составило 0,62x против 1,22x на начало года. Рентабельность EBITDA составила 73,2% против 77,8% в аналогичном периоде годом ранее.

"Основное изменение выручки за 1 квартал 2020 года обусловлено изменением доходов по навалочным и генеральным грузам и частично компенсировано увеличением доходов от перевалки нефти и нефтепродуктов", — поясняет компания.

Активы группы по сравнению с началом года сократились на 16%, до 2,5 миллиарда долларов. Операционная прибыль снизилась на 25,3%, до 120,3 миллиона долларов. Убыток до налогообложения составил 59 миллионов долларов против прибыли в 208,5 миллионов долларов годом ранее.

"Основная часть финансовых обязательств группы выражена в долларах США. Колебание курса доллара США приводит к появлению доходов или расходов по курсовым разницам, которые влияют на финансовый результат группы", — добавляется в отчете.

Группа НМТП — третий портовый оператор Европы и лидер на российском стивидорном рынке по объему грузооборота. В состав группы входят два крупнейших порта России — Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском, а также порт Балтийск в Калининградской области. "Транснефть" в 2018 году консолидировала контрольный пакет акций НМТП, ей принадлежит 62% акций ПАО "Новороссийский морской торговый порт".