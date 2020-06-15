МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Большую часть сотрудников авиакомпании "Уральские авиалинии" удалось сохранить, несмотря на пандемию коронавируса, доложил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов президенту РФ Владимиру Путину.

Путин в понедельник проводит по видеосвязи совещание по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. В ходе совещания выступил глава "Уральских авиалиний". По его словам, численность сотрудников авиакомпании — около 4 тысяч человек, учитывая членов семей — 12 тысяч. В связи с коронавирусом значительная часть коллектива авиакомпании находится в "вынужденном скользящем простое" с минимальной заработной платой.

Президент поинтересовался, удалось ли сохранить персонал на фоне пандемии. "Сколько у вас сейчас персонала-то осталось? Поувольняли там, да?" — обратился Путин к гендиректору авиакомпании.

"Три тысячи 680 человек. По тем или иным причинам из авиакомпании, ну в значительной степени это личные причины — выходят замуж, рожают и так далее, ушло около 100 человек за период вот с начала года", — ответил Скуратов.