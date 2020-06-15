МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's с 16 июня откроет в Москве летние веранды, с 23 июня для посещения будут доступны все 186 московских ресторана, говорится в сообщении компании.

"Согласно указу мэра Москвы от 8 июня компания планирует открыть в столице летние площадки уже 16 июня, а с 23 июня все 186 предприятий Макдоналдс Москвы откроются для посещения", — сказано в сообщении.

Как пояснили в компании, в зависимости от количества посетителей, будет предусмотрена возможность как для привычного обслуживания (в помещении и на вынос), так и для обслуживания только навынос.

McDonald's в Башкирии уже принимает посетителей в зале с соблюдением ограничений. В Белгороде, Краснодаре, Сочи, Анапе и Новороссийске открылись летние площадки, рассказали в сети ресторанов.

"По мере снятия ограничений в других регионах России Макдоналдс готов возобновить работу, соблюдая все требования региональных властей и обеспечивая безопасность сотрудников и гостей", — говорится в сообщении компании.

Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". Первый McDonald's в России открылся в начале 1990 года на Пушкинской площади в Москве. Сейчас в РФ работает порядка 740 ресторанов McDonald's в 59 субъектах.