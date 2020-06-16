МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) сохранило рейтинг японской автомобильной компании Nissan Motor Co. на отметке "Baa3", прогноз негативный, говорится в релизе агентства.

Рейтинг вместе с этим был выведен из списка на пересмотр с возможностью понижения, куда он был помещен 26 марта. Рейтинг приоритетного необеспеченного долга Nissan также сохранен агентством на уровне "Baa3".

"Сохранение рейтингов "Baa3" у Nissan отражает ее значительные денежные запасы, которые обеспечат достаточную ликвидность для негативного свободного денежного потока, который может сохраниться в течение следующих 12-18 месяцев", — говорится в релизе агентства.

Рейтинги компании учитывают ее глобальный масштаб и присутствие на крупных автомобильных рынках в Северной Америке, Японии и Китае, отмечают аналитики Moody's. Nissan также удалось устранить неопределенность в сфере управления, назначив новую руководящую команду и подтвердив приверженность альянсу с Renault S.A. и Mitsubishi Motors Corporation, говорится в сообщении.

Негативный рейтинговый прогноз отражает низкую прибыльность и возможность понижения рейтинга в будущем из-за пандемии в ближайшие 1-1,5 года.

Nissan Motor — один из крупнейших автопроизводителей в Японии. Компания основана в 1933 году. Производит автомобили брендов Nissan, Infiniti и Datsun. Штат компании насчитывает около 138 тысяч человек.