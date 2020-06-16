МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновила работу трёх офисов продаж в Москве, сообщили в пресс-службе компании.

"Аэрофлот" сообщает о возобновлении работы офисов продаж, расположенных по адресам: ул. Коровий Вал, д.7 стр.1; ул. Петровка, д.20/1; Фрунзенская набережная, д.4", — говорится в сообщении.

Также продолжают работу офисы продаж "Аэрофлота" по адресам: ул. Арбат, д.10; 1-я Тверская-Ямская ул., д.32.

Офисы открыты для обслуживания пассажиров с понедельника по субботу с 9:00 до 20:30, в воскресенье с 9:00 до 16:30. Кроме того, круглосуточно работают офисы "Аэрофлота" в терминалах B и F московского аэропорта "Шереметьево". Офисы продаж в терминалах С, D, Е "Шереметьево" закрыты.

По всем вопросам пассажиры также могут обратиться в контакт-центр или через форму обратной связи на сайте компании.