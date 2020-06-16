МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Малый и средний бизнес, а также граждане смогут получить максимальную поддержку при переводе авто на газ порядка 95% от расходов на установку газобаллонного оборудования, сообщил РИА Новости заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын через пресс-службу.

"Минэнерго России выступило с инициативой о трансформации существующей госпрограммы по поддержке перевода автомобилей на компримированный природный газ. Указанное решение направлено на поддержку малого и среднего бизнеса (МСП) и граждан, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых", — сказал он. Для этого, по его словам, предполагается изменить условия существующей программы в части увеличения размеров субсидии.

Как ранее во вторник сообщало РБК, глава Минэнерго РФ Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в качестве антикризисной меры увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо в два раза — с 30 до 60% от стоимости переоборудования.

"Дополнительно с бюджетной программой будет реализована корпоративная программа поддержки перехода на метан ПАО "Газпром". Размер поддержки по ней составит от 30%. Таким образом, участвуя в обоих программах, МСП и граждане смогут получить поддержку порядка 95% от расходов на установку ГБО (газобаллонное оборудование)", — сказал Инюцын.

Замминистра уточнил, что воспользоваться мерой поддержки в 2020 году можно будет в регионах с соответствующей заправочной инфраструктурой. "Воспользоваться мерой поддержки в 2020 году можно будет в тех регионах, в которых уже имеется заправочная инфраструктура и ведется ее активное развитие, в том числе с государственной поддержкой (предоставляются субсидии на строительство новых АГНКС)", — отметил он.

Общий перечень регионов для первоочередного развития заправочной инфраструктуры включает 27 регионов, в этом году государственная поддержка на развитие АГНКС и переоборудование предоставлена 23 регионам, уточнил Инюцын.

В настоящее время размер субсидии при переводе техники на газ в среднем оценивается в 30 тысяч рублей, размер льготы зависит от типа автомобиля. Скидка может составить не более 2/3 от эталонной стоимости переоборудования. По словам Инюцына, для легкового автомобиля это от 54 до 84 тысяч рублей (в зависимости от размера автомобиля), для легкого грузового транспорта типа "Газель" – 96 тысяч рублей, для автобусов и грузовых автомобилей сумма еще выше. "Есть требование к автомобилю, он должен быть не старше 10 лет, чтобы мог еще достаточно послужить. Это единственное ограничение для участия в программе для владельцев техники", — пояснил замминистра.

Для получения льготы необходимо обратиться в сервисный центр, участвующий в региональной программе поддержки. Там установку выбранного владельцем газобаллонного оборудования произведут уже по сниженной стоимости и с гарантией выполненных работ (30 тысяч км или один год). Программа начнется после того, как регионы утвердят соответствующие региональные правила программы и проведут отбор сервисных центров, пояснил замминистра.

В настоящее время парк автомобилей на природном газе оценивается в 130-150 тысяч, реализация программы позволит перевести на газ еще 10-12 тысяч единиц только в текущем году (без учета выпуска новой техники на компримированном природном газе), заключил он.