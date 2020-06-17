МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation) продают 15,94% акций "Детского мира", стоимость одной бумаги составляет 93 рубля, говорится в сообщении РФПИ.

"Размер предложения составит 117 миллионов 777 тысяч 459 существующих акций "Детского мира", что соответствует 15,94% акционерного капитала "Детского мира". Стоимость одной акции "Детского мира" в рамках предложения была установлена на уровне 93 рублей…. По результатам предложения продающие акционеры получат приблизительно 10,953 миллиарда рублей, в том числе РКИФ — 2,023 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Перед продажей доля "Системы" в ритейлере составляла 33,38%, РКИФ владел 7,56% в капитале. По итогам сделки доля РКИФ в "Детском мире" составит 4,62%, доля АФК "Система" — 20,38%, их совокупная доля владения — 25% плюс одна акция. Доля акций ритейлера в свободном обращении составит порядка 75%.