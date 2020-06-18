МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Депутат нижней палаты парламента России Василий Власов направил на имя министра транспорта страны Евгения Дитриха письмо, в котором предлагает снизить транспортный налог на 25% в текущем 2020 году из-за пандемии коронавируса.

По мнению депутата Госдумы, эта мера коснется жителей тех регионов, где был введен режим повышенной готовности.

В частности, Власов в своем обращении к главе Минтранса пишет, что этот шаг стал бы "справедливой компенсацией и небольшой мерой экономической поддержки".

Он добавляет, что в подавляющем большинстве россиян были вынуждены провести дома больше месяца. Из этого следует, что они не пользовались автомобилями.

"Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность реализации в виде компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ из федерального бюджета", — говорится в письме.

Напомним, что 15 июня президент России Владимир Путин поручил выбрать, какие меры поддержки экономики страны и россиян следует продлить.