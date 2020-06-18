МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Росфинмониторинг имеет замечания к более чем 100 компаниям, включенным в перечень системообразующих, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Более тысячи предприятий сегодня представлено (в перечне системообразующих — ред.), мы их посмотрели на нескольких направлениях. Первое – это преднамеренное сокрытие возможного финансового реального положения. Второе – это возможное перечисление денежных средств за рубеж, в первую очередь налогооблагаемых, льготные или офшорные. Работу с теневыми площадками посмотрели и размещение средств на депозитах, выдача беспроцентных займов. Посмотрели еще одно направление – участие нерезидентов в работе и управлении компаний", — сообщил Чиханчин.

"К сожалению, мы действительно увидели, что все эти показатели имеются. Действительно, есть и вывод денежных средств за рубеж, и есть участие нерезидентов — более 100 компаний. Все эти материалы мы подготовили и отдали сейчас в правительство. Это будет учитываться при выработке подходов работы системообразующих предприятий", — заявил глава Росфинмониторинга.

В рамках мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса и смягчение экономических последствий от введения ограничений, власти РФ предложили для системообразующих компаний льготное кредитование на пополнение оборотных средств. Кроме того, для компаний из этого перечня возможны и другие меры поддержки, для этого они должны соответствовать критериям, которые определены для каждой отрасли.