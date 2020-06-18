МУРМАНСК, 18 июн /ПРАЙМ/. Российский рыболовецкий траулер Nord tral потерял ход в восточной части Баренцева моря, угрозы для жизни и здоровья экипажа нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Это в восточной части Баренцева моря, заклинило перо руля. Угрозы жизни и здоровью членов экипажа нет. Судно "Мурманрыба" возьмет его на буксир. Ситуация под контролем", — сообщил собеседник агентства.

На борту судна находятся 24 человека. В ближайшее время должен быть решен вопрос о буксировке траулера в норвежский Киркенес на севере страны.