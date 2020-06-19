МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Больше 2,3 миллиарда пачек сигарет с цифровыми кодами было продано в РФ с начала обязательной маркировки табачной продукции, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД" и Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператора системы национальной маркировки "Честный знак", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Аналитики изучили данные по продажам табака и табачной продукции за май, апрель и в целом за первый квартал 2020 года и сравнили их с аналогичным периодом прошлого года.

"Еще в июле 2019 года, когда производители начали маркировать сигареты и папиросы, было продано почти 31 миллион пачек сигарет с кодами. В мае 2020 года, по сравнению с декабрем 2019 года, продажи маркированных пачек сигарет в натуральном выражении (в штуках) увеличились на 42%, до 329 миллионов пачек. Всего больше 2,3 миллиарда пачек сигарет с цифровыми кодами было продано в РФ с начала маркировки", — сказано в исследовании.

По данным аналитиков, доля продаж маркированных сигарет в общем объеме сейчас составляет порядка 50-55%. В марте-мае фиксировалось уменьшение доли продаж маркированных сигарет (до 35-40%) в связи с распродажей немаркированных остатков, однако в июне ситуация вернулась к прежним показателям, объем реализации маркированных сигарет растет с каждой неделей.

"С введением обязательного оборота маркированных сигарет с 1 июля можно будет более точно говорить об объеме легальных продаж, а следить за ними смогут сами покупатели. Уже сейчас покупатели все чаще проверяют коды на пачках с помощью приложения "Честный знак" – у него около 700 тысяч пользователей, они проверили более 760 тысяч кодов сигарет. То есть люди могут точно убедиться – контрафакт перед ними или нет",- отметил руководитель группы "Табак" ЦРПТ Ян Витров.