МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. "Яндекс" представил проект своей новой штаб-квартиры в Гагаринском районе на юго-западе Москвы, здание будет расположено на месте гостиницы "Корстон", сообщает интернет-холдинг.

"При проектировании команда архитекторов особенно внимательно относилась к окружению, ведь Гагаринский район много значит для "Яндекса"… именно здесь когда-то началась история компании. Первый офис "Яндекса" тоже был в Гагаринском, в здании Вычислительного центра РАН на Вавилова", — отмечается в сообщении.

Здание будет вписано в архитектурный облик Гагаринского района и сопоставимо по максимальной высоте с "Корстоном", причём высота крыльев будет разной: чем ближе к жилым домам, тем ниже. Демонтаж здания гостиницы начнётся до конца 2020 года, стройка — после утверждения проектной документации и получения соответствующих разрешений.

Территория штаб-квартиры и первые два этажа будут открыты для всех. На нижних этажах будут работать кафе, аптеки, салоны красоты и другие организации, а вокруг офиса появится общественное пространство для отдыха и занятий спортом. Компания также благоустроит большую территорию возле штаб-квартиры: между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича появится зелёный парк.

Кроме того, новая штаб-квартира станет большой образовательной площадкой с презентационными залами, учебными классами, лекторием и музеем компьютерной техники. Компания планирует устраивать лекции, мастер-классы и презентации, а также развивать сотрудничество с соседями: школами, институтами и расположенным рядом Дворцом пионеров. "Там, как и в некоторых школах района, уже работает "Яндекс.Лицей". В будущем Лицеев в районе станет больше, а в некоторых школах появится курс программирования для IT-классов", — поясняют в компании.

Добраться до нового офиса можно будет пешком, на велосипедах или на бесплатных автобусах от метро "Университет", "Ленинский проспект" и станции МЦК "Площадь Гагарина". Пользоваться этими автобусами смогут все желающие. Для тех, кто приезжает в офис на машине, будет устроена многоуровневая подземная парковка, причём часть парковки займут автомобили "Яндекс.Драйва" — не только для сотрудников, но и для жителей района, заключили в интернете-холдинге.