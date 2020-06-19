МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Коронавирус и связанные с ним ограничительные меры привели к снижению выручки авиакомпаний России на 9 миллиардов долларов, сообщается в докладе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Согласно исследованию, самое сильное снижение показателя среди европейский авиакомпаний отмечено в Великобритании — на 28,7 миллиарда долларов, в Германии — на 19,5 миллиарда, в Испании — на 16,8 миллиарда, во Франции — на 15,7 миллиарда долларов.

По оценке IATA, в целом в текущем году европейские авиакомпании потеряют 21,5 миллиарда долларов, а под угрозой окажется 6-7 миллионов рабочих мест в отрасли.

Ранее в июне ассоциация сообщила, что совокупная выручка мировых авиакомпаний в 2020 году упадет в 2 раза — до 419 миллиардов долларов с 838 миллиардов долларов в 2019 году, а в 2021 году — вырастет до 598 миллиардов долларов. Кроме того, вызванный коронавирусом эффект приведет к совокупным убыткам мировых авиакомпаний в размере 84 миллиарда долларов в 2020 году, в 2021 году убытки сектора сократятся до 15,8 миллиарда долларов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались. Авиационная и автомобильная отрасли оказались под наиболее сильным ударом из-за пандемии на фоне снижения перевозок, спроса и торговли из-за карантинных мер.