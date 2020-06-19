МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Обуви России", одного из крупнейших российских обувных ритейлеров, приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2019 финансового года, говорится в материалах компании.

"Чистую прибыль общества, полученную по результатам 2019 финансового года, не распределять, дивиденды по размещенным акциям не выплачивать (не объявлять)", — говорится в сообщении.

По итогам 2018 года компания выплатила дивиденды в размере 2,36 рубля на акцию.

Компания "Обувь России" основана в 2003 году, головной офис находится в Новосибирске. В 2017 году привлекла 5,9 миллиарда рублей в ходе IPO на Московской бирже, став таким образом первой публичной компанией на российском обувном и fashion-рынке.

Согласно информации от 30 апреля, в состав "Обуви России" входили 851 магазин в 360 городах России и две производственные площадки. Глава "Обуви России" Антон Титов владеет 50% акций ПАО "ОР", управляющей компании группы. В июне из капитала ПАО вышла структура бизнесмена Михаила Прохорова.