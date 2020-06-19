МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Росморречфлот ждет в 2020 году падения круизных перевозок по внутренним водным путям России на 70%, заявил замглавы ведомства Константин Анисимов на онлайн-конференции, посвященной открытию морской и речной пассажирской навигации в РФ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заболевания, свыше 445 тысяч человек скончались. Круизная навигация в РФ была отложена на фоне пандемии.

Согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, пассажирская навигация в Москве откроется с 23 июня. В ряде регионов РФ уже состоялись первые рейсы круизных лайнеров.

"Изначально мы говорили о том. что навигация будет не такой хорошей, как ожидалось изначально, до эпохи коронавируса…. По пассажирам — по круизным пассажирам — мы считаем, что процентов 70 будет падение от стандартного потока…. Надежда есть, может быть, только в сентябре (на улучшение динамики — ред.), если будут открыты границы", — сказал Анисимов, отвечая на вопрос, касающийся прогнозов по перевозкам по внутренним водным путям РФ.

"По грузам мы ожидаем падения 15-20% в связи с некоей приостановкой экономики и снижением определенных объемов перевозки грузов, хотя часть зависит еще от урожая зерна, как сложится в этом году, пока прогнозы неплохие. но все равно, скорее всего, будет небольшое падение", — добавил он.

Перевалка грузов в речных портах РФ в 2019 году сохранилась на уровне 2018 года — 126,5 миллиона тонн. Перевозки пассажиров составили 11 миллионов человек, снижение по пассажирским перевозкам год к году составило 10,7%.