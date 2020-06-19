МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Гендиректором ПАО "Ил" назначен первый замгендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Ярковой, сообщили в пресс-службе ОАК.

"Генеральным директором ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") с 20 июня 2020 года станет Сергей Ярковой. Он будет совмещать руководство ПАО "Ил" с работой на нынешней должности первого заместителя генерального директора ПАО "ОАК", — говорится в сообщении.

"На предстоящем в июле внеочередном собрании акционеров ПАО "Ил" планируется рассмотрение вопроса передачи полномочий единоличного исполнительного органа ПАО "Ил" в ПАО "ОАК", — указывается там же.

Ярковой работает в ОАК с 2015 года, сначала в качестве директора по экономике и финансам, а затем на посту первого замгендиректора корпорации. В его ведении находится операционное управление блоком самолетостроительных программ, повышение эффективности производственной кооперации, обеспечение выполнения гособоронзаказа, развитие взаимоотношений с ключевыми поставщиками и заказчиками.

"Перед ПАО "Ил" стоят задачи наращивания серийного производства тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, развития программы Ил-112В, модернизации производственных мощностей, увеличения серийного производства готовой продукции и комплектующих по ряду гражданских проектов ОАК в рамках межзаводской кооперации", — поясняет корпорация.

Прежний руководитель ПАО "Ил" Юрий Грудинин покидает компанию. В период его руководства проводилось техническое перевооружение предприятий транспортного дивизиона ОАК, в частности, осуществлялась подготовка к производству новых самолетов Ил-112В, Ил-114-300, Ил-96-400М, введена в опытную эксплуатацию новая линия автоматизированной сборки для тяжелых транспортных самолетов типа Ил-76, развивалось серийное производство и продвижение на международный рынок самолета-амфибии Бе-200ЧС.