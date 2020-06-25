МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Первый замминистра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил письмо в Роспотребнадзор и аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой, в котором предлагает начать поэтапное снятие ограничений на международные полеты со стран СНГ, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, Нерадько предлагает открывать авиасообщение с другими странами в зависимости от эпидемиологической обстановки в них. Источник газеты в Росавиации подтвердил факт существования письма, но официально в ведомстве ситуацию не прокомментировали.

В секретариате Голиковой изданию сообщили, что оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса поручил МИДу, Росавиации и Роспотребнадзору рассмотреть вопрос возможного открытия авиасообщения. "Вопрос находится в стадии проработки. Решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты симметрично, с учетом договоренностей России с другими странами, исходя из эпидемиологической ситуации", — сказали там.

Ранее источник РИА Новости в авиавластях сообщал, что Росавиация проработала предложения по возобновлению в РФ международных авиарейсов и направила их на рассмотрение в правительство.

Большинство собеседников газеты в авиакомпаниях сомневаются, что открытие сообщения со странами СНГ кардинально повлияет на загрузку флота. "Открыть полеты в Европу было бы гораздо логичнее — заболеваемость в европейских странах сегодня упала до нескольких десятков человек в сутки, что существенно ниже, чем в СНГ. Другой вопрос — захотят ли там принимать русских туристов", — говорит один из собеседников издания.

Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение сделано для вывозных, а также грузовых, почтовых, санитарных и еще ряда рейсов.