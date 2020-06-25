МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Цены на отдельные объекты размещения в Краснодарском крае могут на короткое время повысится до 5%, но при условии если их загрузка составит 90-95%, заявил РИА Новости генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"Мы предполагаем, что возможно к середине июля спрос на отдых в Краснодарском крае превысит показатели прошлого года. Сейчас в туристической отрасли произошел переход к динамическому ценообразованию. Это означает, что когда спрос растёт, то объекты начинают повышать цены и наоборот", — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

Ромашкин напомнил, что в прошлые годы динамическое колебание цен не превышало 5-7% и не было массовым на весь сезон.

"Иногда отели поднимали цены буквально на 1-2 дня, а потом опять снижали. Если отели будут загружены на 90-95%, то они могут увеличить цены на 5%, так как они не просто хотят закончить год без убытков, но и заработать. Это коммерческие предприятий и обвинять их за это нельзя", — сделал своё предположение он.

При этом туроператор усомнился, что кто-то из отельеров рискнёт задирать цены выше 5%, так как сезон в этом году совсем короткий, и манипуляции с ценой в течение одного месяца большого экономического эффекта не дадут, но при этом конкуренты успеют переманить туристов более дешевыми предложениями.

"Конкуренция на рынке достаточно высока, и она не даст ценам на проживание в отелях перейти порог в 5%. Кроме того не стоит забывать, что пока далеко не все объекты размещения вернулись на рынок. Не исключено, что массовое открытие гостиниц, предлагающих экономичные варианты, приведёт к среднестатистическому снижению цен", — уточнил Ромашкин.