ВОЛГОГРАД, 26 июн — ПРАЙМ. Перевозки десяти крупнейших российских авиакомпаний в первом полугодии текущего года упали на 99,4% к соответствующему периоду прошлого года, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"С учетом закрытия международных авиаперевозок, а сегодня буквально я смотрел с утра статистику, за первое полугодие по состоянию на сейчас у нас авиаперевозки составляют в 2020 году по десяти крупнейшим авиакомпаниям — они упали на 99,4% к уровню прошлого года. То есть международки нет", — сказал Дитрих журналистам.

Он уточнил, что все международные авиаперевозки на текущий момент связаны исключительно с вывозом граждан РФ из зарубежных государств и с вывозом иностранных граждан. Они проводятся по алгоритму, утвержденному федеральным оперативным штабом.

Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение сделано для вывозных, а также грузовых, почтовых, санитарных, гуманитарных и еще ряда рейсов.