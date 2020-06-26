БРЮССЕЛЬ, 26 июн — ПРАЙМ. Администрация бельгийского авиаперевозчика Brussels Airlines достигла в пятницу соглашения с представляющим сотрудников советом компании о структурных мерах, которые позволят повысить конкурентоспособность авиакомпании и снизить расходы в условиях кризиса после пандемии коронавируса, но предусматривают сокращение персонала на 25%, говорится в заявлении на сайте Brussels airlines.

"Принятые меры позволят максимально сократить число принудительных увольнений и обеспечат поддержку в поиске новой работы или смене профессии для сотрудников, которые покинут компанию… Это соглашение также позволит сохранить 75% рабочих мест, поровну разделенных между службами", — говорится в документе.

В компании подчеркнули, что сокращение штата будет максимально проходить за счет досрочного выхода на пенсию, бессрочного неоплачиваемого отпуска, частичной занятости или добровольного увольнения сотрудников, чтобы минимизировать принудительное сокращение. Уходящим работникам будут помогать найти новую работу или сменить профессию.

По данным СМИ, речь может идти примерно об одной тысяче из 4 тысяч сотрудников авиакомпании. В их числе — летный состав, бортпроводники, представители наземных служб и администрации.