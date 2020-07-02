МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Киностудия "Союзмультфильм" превратится в акционерное общество до конца лета, сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева в авторской программе Института отраслевого менеджмента РАНХиГС "Поговорим".

"Создана стратегия развития "Союзмультфильма",…которая предполагает наше развитие в холдинг, в группу компаний, действительно в корпорацию. Мы сейчас находимся в процессе акционирования. Наше акционирование должно закончиться до конца лета. Мы должны превратиться из ФГУПа в акционерное общество, сначала с государственным капиталом, а потом с приватизацией в сторону "Сбербанка". Мы надеемся, что вопрос закроется этим годом", — рассказала она.