МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Руководитель Института прогрессивного образования Анна Маркс направила вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение дать родителям первоклассников право на дополнительный оплачиваемый выходной. Речь идет о линейке 1 сентября.

В своем обращении Маркс сообщает, что опросы института показали важность для населения России возможности попасть на линейку к ребенку в первый учебный день.

В частности, 56% респондентов планируют проводить ребенка на первый урок.

Большинство участвовавших в опросе — 83% — заявили, что для провода ребенка на линейку им нужно брать отгул или отпуск за свой счет.

Еще четверть россиян намерены договориться с работодателем: они приступят к работе первого сентября на несколько часов позднее, чем необходимо по графику.

При этом 37% родителей говорят о том, что не смогут отпроситься с работы. Причины: снижение доходов в период пандемии. Из-за этого люди не могут взять дополнительный выходной за свой счет. Еще одна причина пропустить важный для любого первоклассника день — невозможность отлучиться на несколько часов из-за спецификой работы и отказ со стороны руководства.

По мнению психологов, для первоклашек присутствие родителей на линейке 1 сентября крайне важно: так ребенок будет внутренне спокоен. Первоклассник, "испытывает сильный стресс в связи с резкой сменой игровой обстановки детского сада на учебную", а присутствие родителей "способствует его быстрой и комфортной адаптации к новой среде".

Опрос был проведен с 1 по 10 августа текущего года среди 1,6 тысяч родителей из 75 регионов страны.