МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Росстандарт утвердил предварительный национальный стандарт (ПНС) для школьной формы, который будет действовать в течение двух лет, начиная с 1 января 2021 года, говорится в сообщении Роскачества.

"Приказом Росстандарта утвержден предварительный национальный стандарт ПНСТ 450-2020 "Форма школьная. Общие технические условия". Документ вводится в действие 1 января 2021 года сроком до 1 января 2023 года. Согласно федеральному закону "О стандартизации в Российской Федерации", предварительный национальный стандарт утверждается на ограниченный срок. За это время накапливается опыт его применения для возможного последующего принятия на основе ПНСТ национального стандарта (ГОСТ Р), либо отмены документа", — говорится в сообщении.

Роскачество указывает, что стандарт на школьную форму появился в России впервые. Он разрабатывался, опираясь на данные ежегодных исследований, которые начиная с 2017 года организация проводит совместно с Минпромторгом.

"ПНСТ 450-2020 распространяется на такие изделия, как пиджаки, жакеты, сарафаны, брюки и другие элементы одежды, а также на такие современные вещи молодежного гардероба, как свитшоты, бомберы и тому подобное", — уточняет Роскачество.

В документ включены параметры воздухопроницаемости и гигроскопичности ткани, требования в отношении верха изделий и подкладки. "Синтетические волокна не обладают высокой способностью ткани впитывать, удерживать влагу, а также дышать, поэтому их большое количество в составе изделия делает одежду неудобной для ежедневной носки", — говорится в сообщении.

Помимо безопасности, вещь должна быть комфортной в эксплуатации, поэтому в стандарте прописаны и качественные характеристики ткани: прочность, стойкость к истираемости, способность образовывать катышки, а также изменять свои размеры после стирки.