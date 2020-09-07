МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил властям Калужской области и Минпромторгу оценить возможность доработки балльной системы локализации для автопроизводителей.

Путин в понедельник провел рабочую встречу с врио губернатора Калужской области Владиславом Шапшой, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Шапша рассказал президенту, что общие тенденции, связанные с экономикой, достаточно сильно давят и на развитие автомобилестроения в Калужской области. "Те решения, которые приняты по поддержке автомобилестроительного комплекса в России в целом, в очень незначительной части коснулись калужских производителей", — пояснил Шапша.

"И я бы очень просил дать поручение правительству и министерству промышленности и торговли, чтобы еще раз обратили внимание на те показатели по локализации, по балльной системе, которые сегодня выработаны, для того чтобы улучшить это состояние в целом и стимулировать автопроизводителей делать более локализованную, более глубокую работу по производству автомобилей на нашей земле", — попросил он президента.

Путин ответил, что корректировка балльной системы — это отдельная тема, которая связана с обеспечением интересов российской автопроизводителей. "Если мы будем обеспечивать интересы производителей комплектующих и крупных узлов и перейдем к крупноузловой сборке, то ничего хорошего для наших производителей это не сулит", — сказал Путин.

"Поэтому вы с министерством промышленности этот вопрос держите на контроле, прорабатывайте. Могут быть, конечно, какие-то детали, которые требуют особой доработки, но в целом решения по отрасли приняты, они должны быть реализованы", — заключил президент.

На территории Калужской области располагаются предприятия Volkswagen Group, концерна Peugeot-Citroen, завод кабин Volvo, а также множество компонентных производств.