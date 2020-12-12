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AstraZeneca приобретает американскую фармкомпанию
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Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила в субботу, что приобретает за 39 миллиардов долларов американскую фармкомпанию Alexion. Согласно пресс-релизу на... ПРАЙМ, 12.12.2020
фармацевтика, astrazeneca, новости, бизнес, фармацевтика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила в субботу, что приобретает за 39 миллиардов долларов американскую фармкомпанию Alexion.
Согласно пресс-релизу на сайте AstraZeneca, советы директоров обеих компаний единогласно одобрили сделку. Теперь необходимо получение разрешений со стороны регулирующих органов и акционеров компаний. Ожидается, что сделка будет завершена в третьем квартале 2021 года.
"Это приобретение позволяет нам расширить свое присутствие в сфере иммунологии", — сказал генеральный директор AstraZeneca Паскаль Сорио.
В конце ноября AstraZeneca обнародовала предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний своей вакцины от COVID-19, разработанной совместно с Оксфордским университетом. Исследователи оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62%.