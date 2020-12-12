МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила в субботу, что приобретает за 39 миллиардов долларов американскую фармкомпанию Alexion. Испытание комбинации вакцин Astrazeneca и "Спутник V" начнется в декабре

Согласно пресс-релизу на сайте AstraZeneca, советы директоров обеих компаний единогласно одобрили сделку. Теперь необходимо получение разрешений со стороны регулирующих органов и акционеров компаний. Ожидается, что сделка будет завершена в третьем квартале 2021 года.

"Это приобретение позволяет нам расширить свое присутствие в сфере иммунологии", — сказал генеральный директор AstraZeneca Паскаль Сорио.

В конце ноября AstraZeneca обнародовала предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний своей вакцины от COVID-19, разработанной совместно с Оксфордским университетом. Исследователи оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62%.