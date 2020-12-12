МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Рост ликвидации ИП в Москве в 2020 году несущественный — чуть больше 5%, пик ликвидаций пришелся на период самых строгих ограничений в экономике города, то есть с марта по июль, сообщил РИА Новости в субботу министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов. Собянин считает китайский метод борьбы с COVID неприменимым к Москве

По его словам, малый и средний бизнес демонстрирует гибкость, реагируя на кризисную ситуацию: так, например, власти Москвы видят, как предприниматели меняют правовой статус с юридического лица на ИП или становятся самозанятыми. В Москве за 10 месяцев 2020 года на 9,2 тысячи выросло число индивидуальных предпринимателей, а общее число действующих ИП к 1 ноября достигло 367,7 тысячи единиц.

"Есть и другая важная статистика: с начала этого года в Москве зарегистрировано 45 тысяч новых ИП, а прекратили деятельность 35,8 тысячи индивидуальных предпринимателей, но при этом важно понимать, что только 74 из них были ликвидированы в связи с принятием судом решения о банкротстве. Мы не видим существенного роста ликвидации ИП: в прошлом году с января по ноябрь прекратили деятельность 34 тысячи ИП. То есть в этом году рост по этому показателю немногим больше 5%", — рассказал Пуртов.

Он подчеркнул, что пик ликвидаций в 2020 году пришелся на период самых строгих ограничений в экономике города, то есть с марта по июль. Тогда было ликвидировано 17,3 тысячи ИП.

"Если говорить о действующих юридических лицах в целом, то их общее число в Москве на 1 ноября составляет 631,9 тысячи. За 10 месяцев зарегистрировали 40,6 тысячи новых организаций, а деятельность прекратили 124,5 тысячи юридических лиц. Это на 27% меньше, чем за тот же период 2019 года, в течение которого из ЕГРЮЛ по Москве было исключено 171,5 тысячи юридических лиц. Банкротами за 10 месяцев 2020 года было признано 1217 московских компаний, что на 11% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года", — рассказал Пуртов. Собянин рассказал, является ли энергетика в Москве "чистой"

Он отметил, что одновременно с этим в Москве растет число самозанятых. За девять месяцев 2020 года этот статус получили 202 тысячи человек – это больше, чем за весь 2019 год. Всего на 1 октября 2020 года в столице зарегистрировано 396 тысяч человек, которые перешли на соответствующий специальный налоговый режим.

"Росту привлекательности такого режима способствуют комфортные условия работы и невысокие, относительно других налоговых режимов, ставки налога. К тому же в период кризиса самозанятым была оказана господдержка: предоставлен налоговый капитал для уплаты налогов в 2020 году и возвращены уплаченные налоги за 2019 год", — пояснил глава департамента.