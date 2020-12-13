МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Россияне с наступлением второй волны пандемии стали заметно чаще покупать хлеб, яйца и курятину, показало исследование банка "Русский стандарт", одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров. Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости. Назван способ легально снизить плату за коммунальные услуги

"Осенью общая активность клиентов в покупках самых популярных товаров заметно выросла относительно весны, рост же по сравнению с летом оказался менее резким. Подобное можно связать с тем, что весной из-за режима изоляции количество походов в классические магазины сократилось, а в онлайн-покупках россияне были более практичны. С наступлением лета и на фоне ослабления ограничений общая потребительская активность резко выросла, а к осени постепенно начала возвращаться к традиционным показателям", — показало исследование.

По данным аналитиков, в категории "Продукты питания" в тройку традиционных лидеров вошли хлеб, молоко и вода. Причем относительно весны, которую многие россияне провели в режиме изоляции, продажи этих товаров заметно выросли – на 64%, 67% и 91% соответственно. Примечательно, что по сравнению с минувшим летом хлеб стали покупать чаще на 10%, молоко – чаще на 14%, а воду с окончанием жаркого сезона – реже на 21%.

В числе продуктов питания, на которые у россиян также стабильно высокий спрос вне зависимости от месяца года – яйца, творог, масло, курица. Причем, судя по статистике кассовых чеков, именно курица – самый популярный вид мяса, опередивший в рейтинге говядину и свинину. Какие автомобили подорожают сильнее других, а какие перестанут покупать

Аналитики подсчитали, что покупки яиц осенью выросли относительно весны на 64%, творога – на 73%, масла и курицы – на 76% и 133% соответственно. При этом по сравнению с летом количество покупок яиц выросло на 16%, творога – на 15%, а масла и курицы — на 20% и 16% соответственно. Осенью, выбирая между кофе и чаем, россияне чаще покупали первое. А в сладостях – отдавали предпочтение шоколаду (далее по популярности идут печенье и конфеты).