МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Историческая мелодрама режиссера Михаила Локшина "Серебряные коньки" возглавила прокат в России и СНГ со сборами в 91,5 миллиона рублей за выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщает портал kinobusiness.com. Европейская киноакадемия назвала лучший фильм года

По сюжету фильма, в 1899 году дочери крупного сановника Алисе предложено выйти замуж за великого князя, но встретив босяка Матвея, обладающего не только талантом к фигурному катанию, но и красивыми посеребренными коньками, она влюбляется в него. Роль Алисы в картине исполнила российская актриса Софья Присс.

На втором месте в рейтинге отечественная комедия Виктора Шамирова "Непосредственно Каха", собравшая за выходные 17,8 миллиона рублей, информирует портал.

Третью строчку рейтинга занял фэнтезийный мультфильм Кима Хагена Йенсена "Творцы снов". Мультфильм собрал за выходные 16,5 миллиона рублей.

На четвертом месте российская комедия "Неадекватные люди-2" режиссера Романа Каримова. Сборы картины за выходные составили 8,7 миллиона рублей.

Замыкает пятерку лидеров американская фантастическая мелодрама "Искусственный интеллект" с Мелиссой Маккарти со сборами 7,1 миллиона рублей за выходные.

Читайте также:

Трафик в видеосервисах не снизился после открытия кинотеатров