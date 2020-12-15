МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Бизнес-обмудсмен Борис Титов обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением выпустить для кальянных клубов отдельные рекомендации по соблюдению санитарных условий в условиях пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Титова. Власти Петербурга окажут помощь ресторанному бизнесу

Курение табака в российских кафе и ресторанах запрещено с 1 июня 2014 года. В свою очередь с 30 октября текущего года запрещено также потребление никотинсодержащей продукции (системы нагревания табака, электронные сигареты) или использование кальянов в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общепита.

"В то же время, согласно разъяснениям Роспотребнадзора и Минпромторга, объекты кальянных могут функционировать при условии, что в их помещении не оказываются услуги общественного питания…. Работа кальянных осложняется по причине отсутствия соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора в условиях пандемии", — указали в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Помимо готовности следовать всем указаниям Роспотребнадзора, рекомендованным для общепита, предпринимательское сообщество готово выполнять и ряд других требований, среди которых — обработка кальянов горячим паром, а также обработка каждые полчаса всех частей кальяна специализированными антибактериальными и дезинфицирующими средствами.

Другие требования, к которым готов бизнес — предоставление кальянов из расчета один кальян на одного человека, обязательное использование одноразовых или индивидуальных мундштуков и использование "раскурочного" кальяна (когда мастер не курит на кальяне гостя, а использует собственный кальян, перемещая чашку).

"На уровне законодательных и исполнительных органов власти прорабатывается вопрос допущения работы кальянных клубов. Это позволит снизить риск появления подпольных заведений", — констатирует Титов, слова которого привели в пресс-службе.

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