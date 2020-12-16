МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Московская и Ленинградская области, а также Краснодарский край лидируют в России по приросту потенциально проблемных объектов жилищного строительства, сообщил в интервью РИА Недвижимость глава Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев. Адвокат сказал, как не попасться на обман застройщиков при покупке жилья

"В Подмосковье прирост составил 25%, в Ленинградской области – 42%, в Краснодарском крае – 39%", — привел статистику он.

Как отметил Тимофеев, существует несколько критериев, по которым фонд оценивает вовлеченность регионов в решение проблем дольщиков. Среди них — готовность дорожных карт по проблемным объектам, работа с застройщиками, находящимися в предбанкротном состоянии, активность в подготовке документов по участию в софинансировании достройки домов.

"В Подмосковье же наблюдается и наибольшая динамика по количеству потенциально проблемных застройщиков — 50 компаний. Беспокоит этот показатель и в Башкортостане — плюс 21 девелопер, и в Красноярском крае – плюс 20 девелоперов. В Коми, Воронежской и Орловской областях власти, напротив, смогли в этом году снизить количество потенциально проблемных объектов", — рассказал он.

По словам главы фонда, активнее всего по дорожным картам, в которых прописываются сроки, этапы и конкретные мероприятия по завершению долгостроев, сейчас работают Башкортостан, Новосибирская область и Приморский край. В антилидерах находятся Санкт-Петербург, Омская область, Карелия и Красноярский край. Всего в стране, по данным фонда, должным образом не оформлены дорожные карты по 261 жилому долгострою.

Полностью интервью с Константином Тимофеевым читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" в 8.00 мск.

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