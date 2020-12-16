МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Подарочный сертификат, по которым в срок не были получены товары или услуги, можно обменять на деньги, рассказала "Пятому каналу" юрист Фатима Кривенцова. Исследование показало, что будут дарить россияне друг другу

По ее словам, до недавнего времени продавцы отказывали в возврате сумм, ссылаясь на то, что в договоре указан срок его действия, и, если клиент не успел воспользоваться сертификатом в установленный срок, то он опоздал. Суды были на стороне продавцов.

"Но, к счастью, сейчас ситуация поменялась кардинально. Верховный суд поставил точку в этом вопросе. И четко указал, что подарочный сертификат — это аванс за будущую работу или услуги", — рассказала юрист.

По ее словам, если работу никто не произвел и услуга не оказана, то выплаченная за этот сертификат сумма подлежит возврату. Требовать деньги можно в течение трех лет.

"Как это можно сделать? В первую очередь я советую договориться с продавцом мирно. Поэтому, надо подъехать к продавцу, попросить его о возврате этой суммы, или может быть вы как-то полюбовно договоритесь, что продавец за пределами этого срока окажет вам предусмотренные сертификатом услуги. Но если он вам откажет в устной форме, вам стоит подготовить письменную претензию и направить ее в адрес продавца", — дала совет Кривенцова.

В претензии необходимо потребовать вернуть сумму, на которую был рассчитан сертификат и указать срок, в течение которого обращение подлежит рассмотрению. Если ответа не последует или он будет отрицательный, то у обладателя сертификата есть право обратиться с жалобой на действия продавца в Роспотребнадзор или прокуратуру — так как в этом случае нарушается закон о защите прав потребителей.

"Также у вас есть право обратиться в суд с иском о взыскании этой суммы. Кроме этой суммы вы можете претендовать на возмещение судебных расходов, а также на неустойки за пользование чужими денежными средствами", — отметила юрист.

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