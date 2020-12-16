Юрист объяснила, как вернуть деньги за просроченный подарочный сертификат
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Подарочный сертификат, по которым в срок не были получены товары или услуги, можно обменять на деньги, рассказала "Пятому каналу" юрист Фатима Кривенцова.
По ее словам, до недавнего времени продавцы отказывали в возврате сумм, ссылаясь на то, что в договоре указан срок его действия, и, если клиент не успел воспользоваться сертификатом в установленный срок, то он опоздал. Суды были на стороне продавцов.
"Но, к счастью, сейчас ситуация поменялась кардинально. Верховный суд поставил точку в этом вопросе. И четко указал, что подарочный сертификат — это аванс за будущую работу или услуги", — рассказала юрист.
По ее словам, если работу никто не произвел и услуга не оказана, то выплаченная за этот сертификат сумма подлежит возврату. Требовать деньги можно в течение трех лет.
"Как это можно сделать? В первую очередь я советую договориться с продавцом мирно. Поэтому, надо подъехать к продавцу, попросить его о возврате этой суммы, или может быть вы как-то полюбовно договоритесь, что продавец за пределами этого срока окажет вам предусмотренные сертификатом услуги. Но если он вам откажет в устной форме, вам стоит подготовить письменную претензию и направить ее в адрес продавца", — дала совет Кривенцова.
В претензии необходимо потребовать вернуть сумму, на которую был рассчитан сертификат и указать срок, в течение которого обращение подлежит рассмотрению. Если ответа не последует или он будет отрицательный, то у обладателя сертификата есть право обратиться с жалобой на действия продавца в Роспотребнадзор или прокуратуру — так как в этом случае нарушается закон о защите прав потребителей.
"Также у вас есть право обратиться в суд с иском о взыскании этой суммы. Кроме этой суммы вы можете претендовать на возмещение судебных расходов, а также на неустойки за пользование чужими денежными средствами", — отметила юрист.
https://1prime.ru/business/20201216/832593804.html