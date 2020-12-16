МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Японская автомобильная корпорация Honda отзывает в США более 1,4 миллиона автомобилей для исправления ряда дефектов, а именно ремонта некоторых деталей и обновления программного обеспечения, сообщается на сайте Honda.

В своих релизах компания сообщает о трех отдельных отзывах. Так, один отзыв затрагивает 737 тысяч автомобилей в США моделей Accord и Accord Hybrid 2018-2020 годов выпуска и Insight 2019-2020 годов выпуска, где будет обновлено программное обеспечение блока управления бортовой сети (BCM). Как отмечает компания, эти дефекты могут затронуть работу камеры заднего вида, дворников и сигнала поворота.

В другом сообщении говорится, что 430 тысяч будут отозваны в некоторых штатах США, в которых в зимний период дороги обрабатывают солью, что может привести к поломке вала привода. Отзыв касается, среди прочих, моделей Civic Hybrid 2012 года выпуска, Honda Fit 2007-2014 годов, Acura ILX 2013-2015 годов и других. Honda перестанет производить автомобили на бензине

Еще один отзыв в США автомобилей Honda касается 268 тысяч автомобилей CR-V 2002-2006 годов выпуска для замены переключателя стеклоподъемника. Как отмечает компания, вода может попасть в переключатель через окно водительской двери и привести к повреждениям, перегреву и другим последствиям.

Honda Motor была основана в 1946 году. Вплоть до 1960-х годов компания занималась исключительно выпуском мотоциклов и лишь к 1970-м годам сумела зарекомендовать себя на международном рынке как один из ведущих японских автопроизводителей.