МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект об отмене с 1 января 2021 года обязательного аудита малых предприятий и ряда фондов. На рассмотрение Думы он может быть вынесен 22 декабря.

Редакция первого чтения отменяла обязательный аудит для благотворительных фондов с годовым бюджетом до 3 миллионов рублей, поскольку он требует существенных затрат и обременителен для них.

Комитет поддержал поправку к законопроекту, которая также отменяет обязательный аудит малых предприятий, спецорганизаций управления целевым капиталом, а также международных фондов, зарегистрированных в специальных административных районах (САР) РФ. Сейчас статус такого международного фонда имеет лишь Фонд общественных интересов, зарегистрированный в САРе на острове Октябрьский в Калининграде и учрежденный компанией "Яндекс". Данная норма была просто перенесена из другого законопроекта.

По действующему законодательству обязательный аудит проводится, если объем выручки компании за предыдущий год превышает 400 миллионов рублей или сумма ее активов на конец года выше 60 миллионов рублей. Поправка повышает эти показатели: по выручке — до 800 миллионов рублей, активам — до 400 миллионов рублей. Это позволит освободить от обязательного аудита малые предприятия. Сейчас к субъектам малого предпринимательства относятся организации, у которых доход не превышает 800 миллионов рублей.