МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Новая, порошковая форма российской вакцины "Спутник V" от коронавируса появится в 2021 году, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"У нас завершается регистрация стабильной жидкой формы, плюс 2 — плюс 8 (температура хранения — ред.). Хранить будешь вынужден меньше, чем в замороженном виде, но это объективно. Транспортировка и логистика в этом смысле будут еще проще", — сказал Мантуров в интервью телеканалу РБК. В Казахстане началось производство вакцины "Спутник V"

"И плюс новая форма, которая появится в следующем году — это лиофилизат, то есть порошок, который будет уже на месте смешиваться со средой и превращаться в полноценные вакцины, это еще проще будет", — добавил министр.



ЦЕНА НА ВАКЦИНУ

Цена на российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса для внутреннего рынка будет снижаться по мере масштабирования ее производства, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Пока цена на три месяца, которая утверждена, — 1 942 рубля, но это сделано с учетом того, чтобы мы могли быстро стартовать. По мере масштабирования (производства — ред.) цена будет также для внутреннего рынка ниже", — сказал Мантуров в интервью телеканалу РБК.