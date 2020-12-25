МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Генеральный директор ИК "Фридом финанс" Тимур Турлов на своей странице в Facebook рассказал, какие данные и как были похищены хакерами.

Накануне основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян заявил, что в среду на нескольких теневых форумах были выставлены на продажу персональные данные клиентов компании "Фридом финанс". После этого в ИК рассказали РИА Новости, что проверяют достоверность информации.

"Коллеги и партнёры, у нас вчера произошел крайне неприятный и постыдный инцидент в информационной безопасности. Кибервымогатели атаковали сегмент нашей внутренней сети и похитили часть данных с локальных машин ряда сотрудников в России. Это машины, относящиеся к сотрудникам российского брокера, оказывающего доступ на российский фондовый рынок, и почти весь пакет данных датирован 2018 годом… Мы облажались и подвели часть наших российских клиентов. Мне очень стыдно за все произошедшее", — написал Турлов. Документы якобы компании "Фридом Финанс" выставлены на продажу в сети

Среди похищенного — сканированные копии и поручения на бумажных носителях, ряд отчётов о сверках с базами ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма) и порядка 400 файлов о признании инвесторов квалифицированными.

Практически нет клиентов, которые открывали счета на американском рынке, нет никаких международных клиентов. Кибервымогатели не получили доступа и к CRM (системе управления взаимодействием с клиентами), к отчетам бэк-офиса, к данным торговой платформы, пароли клиентов не были скомпрометированы, уточнил он.

Хакерская атака произошла через фишинговое письмо, которое сотрудник компании открыл и запустил на локальной машине, несмотря на предупреждение системы безопасности, дальше вскрылись все слабые места защиты, поясняет он.

"Фридом финанс" в максимально короткий срок свяжется со всеми клиентами, чьи данные были скомпрометированы, и расскажет о том, какие именно документы оказались в открытом доступе, будут даны рекомендации по минимизации риска, добавил Турлов.

Freedom Holding Corp., материнская компания российского брокера ИК "Фридом финанс", предоставляет финансовые услуги в семи странах мира. Акции холдинга торгуются на Nasdaq под тикером FRHC.

Капитализация составляет 1,8 миллиарда долларов. ИК "Фридом финанс" — российская часть холдинга, представлена 39 офисами от Владивостока до Калининграда.

Читайте также:

Мошенники в пять раз увеличили фишинг от лица доставок